Знаменитости 13 февраля 2023, 14:33 Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли родила четвертого ребенка Соцсети / Instagram

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Американская актриса Блейк Лайвли, наиболее известная по роли Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», и ее супруг Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

О появлении на свет ребенка стало известно благодаря опубликованному актрисой в социальных сетях снимку, на котором Лайвли предстала перед своими фанатами уже без живота. Оказалось, что знаменитые супруги решили не делиться с поклонниками новостью о таком радостном событии в их жизни.

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Отмечается, что на фотографии актриса позирует вместе со своим мужем и его матерью. Блейк Лайвли уточнила, что в семейном кругу они смотрели финальную игру «Супербоула».

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