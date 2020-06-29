Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала о своем отношении к хейтерам

«Периодически попадается народ вообще невменяемый. Вот я веду Instagram. Там много хейтеров. До сих пор некоторые люди называют меня Лерой или Глорией (по другому проекту)», — поделилась артистка.

По ее словам, люди не понимают, что она и героиня сериала — это разные люди, поэтому ей и пишут разные гадости, отождествляя с киношным образом. Актриса заметила, что если ты становишься публичным человеком, то должен быть готов к вторжению в свою личную жизнь.

«Думаю, у всех публичных людей есть и хейтеры, и поклонники сумасшедшие, и маньяки», — добавила Ильяшенко.