Знаменитости 07 февраля 2023, 12:08 Звезда сериала «Склифосовский» Юшкевич раскрыл детали съемочного процесса Кинопоиск

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Показ российского юбилейного сезона телесериала «Склифосовский» продолжается на телеканале «Россия». Звезда сериала Константин Юшкевич в беседе сteleprogramma.pro рассказал о деталях съемочного процесса и сложных сценах.

В медицинской драме Юшкевич исполняет роль травматолога Сергея Куликова. По словам актера, на съемочной площадке группа общается на особом «птичьем языке». Так например, команда режиссера «темпоритм» означает, что актерам необходимо ускориться и сделать сцену более энергичной.

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Отмечается, что в юбилейном сезоне покажут самую массовую сцену за всю историю съемок «Склифосовского», участие в ней приняли 300 человек. Юшкевич отметил, что в таких сложных массовых сценах всегда присутствует напряжение, ведь актерам очень важно синхронизироваться и слушать все наставления режиссера.

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