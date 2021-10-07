Звезда сериала «Шторм» пострадала на съемках

Анна Рыцарева, актриса, известная по ролям в сериалах «Шторм», «Красавчик», «Екатерина», пострадала во время съемок. Она получила травму головы, написал mk.ru.

Съемки проходили в арендованной квартире в Москве. Во время рабочего процесса актриса случайно задела висящую на стене полку. Полка оказалась закреплена плохо: она упала Рыцаревой на голову и рассекла кожу.

Актрисе вызвали скорую, прибывшая бригада медиков обследовала ее и обработала рану. Рыцарева оказалась от госпитализации, но позднее все же обратилась за помощью в частную клинику, написали Дни.ру. Там ей сделали КТ — к счастью, медики не обнаружили ни сотрясения ни ушиба головного мозга.

Опасные для здоровья ситуации нередко возникают на съемках фильмов. Ранее звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли рассказала в интервью, как чуть было не лишилась зрения из-за специального крема, который нанесли ей на глаза во время съемок одной и сцен.