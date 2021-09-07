Звезда сериала «Счастливый билет» рассказала об аборте

Актриса Анна Миклош, звезда сериала «Счастливый билет» рассказала о трудностях первого неудачного брака в интервью StarHit. По словам актрисы, она забеременела, но муж вынудил ее сделать аборт.

Желания Миклош и ее первого супруга не совпали, и актрисе пришлось избавиться от беременности. Анна рассказала, что жалеет о своем решении и чувствует вину за него. Однако актриса предпочитает не размышлять, как бы сложилась ее жизнь, если бы не аборт — она считает, что все случилось так, как должно было случиться. А пережитая боль помогает ей в работе.

«Реальность она здесь и сейчас. А если серьезно, то именно так и должно было случиться. Иногда мы проживаем программы из своего рода. Не в любом возрасте есть возможность отказаться от них. Теперь я знакома с чувством вины. Для актерской профессии это, скорее, богатство. Есть боль, которая помогает создавать моих персонажей», — поделилась Миклош.

Второй брак актрисы сложился более удачно — сейчас Анна воспитывает шестилетнего сына, написали Дни.ру.