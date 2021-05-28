28 мая 2021, 18:49
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвала имя своей дочери
Актриса София Каштанова, сыгравшая в сериале «Полицейский с Рублевки» в новой публикации личного Instаgrаm-аккаунта назвала имя своей дочери. Девочка появилась на свет в апреле, написал сайт «Дни.ру».
33-летняя звезда родила наследницу в Мексике. Здесь живет мать артистки, ее отчим и бабушка. София опубликовала видео, снятое еще перед рождением дочери. На ролике Каштанова танцует под латиноамериканскую музыку.
В подписи к посту артистка заявила, что ее чаду уже два месяца. София поблагодарила ее за появление. Звездная мама выбрала для девочки редкое имя — Даниэль.