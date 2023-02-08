Знаменитости 08 февраля 2023, 13:02 Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков рассказал о своем восстановлении после падения с высоты 12 метров Кинопоиск

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Известный российский актер, звезда детского юмористического киножурнала «Ералаш» и комедийного телесериала «Папины дочки» Михаил Казаков уже два года восстанавливается после страшного падения с высоты 12 метров. О своей реабилитации актер рассказал сайту kp.ru.

Летом 2020 года Казаков искал наиболее подходящую локацию для фотосъемок на пожарной лестнице. В какой-то момент он оступился и упал с высоты 12 метров, получив тяжелейшие травмы и переломы ног. Вот уже второй год артист восстанавливается после того страшного падения. По словам Казакова, ему отрастили часть ноги с помощью аппарата Илизарова.

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Из-за быстрого срастания костей врачи пообещали снять это оборудование уже через два месяца. Успешно реабилитироваться актеру помогают занятия в бассейне. Казаков надеется, что в ближайшие годы ему удастся полностью восстановиться.

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