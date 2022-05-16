Звезда сериала «Мажор» Александр Обласов рассказал о своем амплуа «парня из соседнего двора»

Российский актер Александр Обласов часто играет в фильмах полицейских, таксистов, следователей или тренеров. О том, почему его прозвали «парнем из соседнего двора» и устраивает ли его это амплуа, написал сайт Teleprogramma.pro.

За последнее время Обласов снялся в «Мажоре», «Годе культуры», «Идентификации», «Анне Николаевне» и других известных проектах. При этом сам актер отметил, что роль в «Мажоре» принесла ему наибольшую популярность.

«Она была мощным импульсом. Потом и пошли и большие роли. Особенно после второго сезона. На меня обратили внимание, это факт», — сказал он.

Отвечая на вопрос, почему режиссеры воспринимают его как простого парня, Обласов отметил, что у каждого артиста есть характерные ему черты. Он считает себя добродушным и простым, видимо, и со стороны его видят таким же.

«Видимо, форма существования в кадре привлекает. Ведь я ничего специально особенно не придумываю. <…> В этом смысле я счастливчик, объехал страну от Владивостока до Москвы, многое наблюдал и запоминал. Да и сам по себе я такой, свойский, что ли. Добродушный. Мне часто говорят: „Ты как парень с соседнего двора“. Ну… главное, чтоб людям нравилось», — резюмировал он.