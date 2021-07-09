Звезда сериала «Кухня» раскрыл подробности своей свадьбы

Актер Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц сыграли тайную свадьбу в прошлом году. Журналисты узнали, что церемония получилась незатейливой из-за действующих санитарных ограничений, написал сайт «Дни.ру».

Богатырев подтвердил информацию о женитьбе, но делиться подробностями не захотел. Однако накануне стало известно, что в минувшем июне актеры отметили ситцевую свадьбу.

В своем аккаунте в Instagram актер сообщил, что они вместе с женой всегда отмечают важные даты. Одной из таких стала ситцевая свадьба.

В феврале 2021-го года у пары родился ребенок, которого назвали Данила. Мама мальчика призналась, что из-за коронавируса вдоволь насиделась дома, поэтому спустя месяц после родов вернулась к съемкам.