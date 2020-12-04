Звезда сериала «Кухня» избила бывшего участника «Дома-2»

Актера Кирилла Мелехова задержали за избиение бывшего участника телепроекта «Дом-2» Артура Кулакова. Драка произошла в ночном клубе «Руки вверх».

Звезду сериалов «Кухня» и «Глухарь. Возвращение» задержали в четверг, 3 декабря. По данным агентства новостей «Москва», 7 ноября актер отдыхал в компании друзей в баре на Тверской. К ним присоединилась другая компания.

«Между ними позднее произошел словесный конфликт, который перерос в драку. По подозрению в нападении задержан Кирилл Мелехов», - — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 7 ноября. В баре на Тверской Кулаков выпивал в компании друзей, к нему присоединилась другая компания. Между ними позднее произошел словесный конфликт, который перерос в драку. По подозрению в нападении задержан Кирилл Мелехов, заведено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Кулаков был сильно избит. По заключение эксперта, у него сотрясение мозга, множественные переломы в области носа, верхнечелюстной пазухи и перелом правой скуловой кости. Экс-участник телестройки восстанавливался более трех недель.