Знаменитости 06 июля 2023, 01:20 Звезда сериала «Клон» попал в больницу с острым сепсисом Сыгравшего дядю Али в «Клоне» актера Гарсиа госпитализировали с острым сепсисом Соцсети

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Актер Стенио Гарсиа, сыгравший дядю Али в сериале «Клон», попал в больницу с острым сепсисом. Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав видеоролик из палаты.

«Я хочу поблагодарить всех, кто молится за меня. Скоро все разрешится. Идем с большой верой и благодарностью», — сказал он.

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Актер обратился за помощью в больницу, пожаловавшись на боль в бедре и ногах. При осмотре врачи заподозрили у него сепсис. Выяснилось, что бактерии ударили по организму мужчины, в результате чего возникла генерализированная инфекция крови. Местные СМИ предположили, что заражение произошло из-за пластической операции по избавлению от глубоких морщин.

Стенио Гарсиа в больнице поддерживает его супруга Марилен Саад, которая младше мужа почти на 40 лет. По ее словам, Гарсиа проходит курс антибиотиков, чтобы справиться с инфекцией.

Она также призвала не связывать развывшуюся бактериальную инфекцию с эстетической процедурой. Последнюю операцию Стенио Гарсиа сделали месяц назад, говорится на сайте Notícias da TV.

Известную певицу Мадонну на днях выписали из больницы после лечения от бактериологической инфекции.