Знаменитости 10 мая 2023, 13:32 Звезда сериала «Игра престолов» Педро Паскаль снимется в фильме ужасов Зака Креггера

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Американский актер Педро Паскаль, наиболее известный по роли Оберина Мартелла в сериале «Игра престолов», снимется в новом фильме ужасов «Орудия» режиссера Зака Креггера. Об этом сообщил сайт The Hollywood Reporter.

Отмечается, что на данный момент о деталях сюжета ничего не известно, информация держится в секрете. Производством кинокартины займется компания New Line.

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Как сообщил RT, фильм ужасов может напоминать картину «Магнолия» американского режиссера Пола Андерсона.