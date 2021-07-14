Звезда сериала «Хор» Мэттью Моррисон стал отцом во второй раз

Актер Мэттью Моррисон, принимавший участие в съемках сериалов «Хор» и «Американская история ужасов», стал отцом во второй раз. Супруга Моррисона Рене Пуэнте родила 28 июня, однако счастливые родители рассказали об этом только сейчас. Новорожденной дочке дали имя Феникс Монро. Об этом сообщили «Дни.ру».

Актер рассказал, что его дочка родилась здоровой. Вес ребенка составил 3200 граммов, а рост — 53 сантиметра. По его словам, вся семья активно готовилась к рождению малышки. Ранее супруги столкнулись с трагедией — Пуэнте пережила несколько выкидышей. Моррисон отметил, что трудности лишь сильнее сплотили их с супругой.

На данный момент супруга актера занимается поддержкой женщин, которые тоже столкнулись с проблемами репродуктивной системы. Она пытается внушить им надежду на будущее и стремление стать мамами.

Актер отметил также, что они с женой готовили сына Ревела к обязанностям старшего брата. По словам Моррисона, мальчик относился к этому с воодушевлением.

«Мы постоянно говорили с Ревелом о том, каково быть старшим братом. Он сходил с ума от волнения», — рассказал актер в своем Instagram.

Моррисон рассказал также, что они с супругой не знали заранее о поле ребенка. Семья хотела, чтобы это стало сюрпризом.