Знаменитости 26 декабря 2023, 05:14 Звезда сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин скончался во сне Британский актер из сериала «Доктор Кто» Ричард Франклин умер на 88-м году жизни Freepik

Читать 360tv в

Британский актер Ричард Франклин, сыгравший в сериале «Доктор Кто», скончался во сне на 88-м году жизни. Об этом в соцсети сообщил его друг Лайам Радден, его слова привело издание Dailу Mail.

«Ричард мирно скончался во сне», — сообщил Радден в соцсети.

Реклама

В популярном сериале «Доктор Кто» Франклин играл капитана Йейтса, он был занят на съемках с 1971 по 1974 годы. Позднее актер написал книги о вселенной «Доктора Кто».

В фильмографии актера работы в картинах «Шоу Миллисент Мартин», «Маленькие женщины», «Святой», «Следопыты». Всего он сыграл в 21 фильме и сериале.

Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов 23 декабря скончался на 65-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он страдал от болезни сердца. Ютанов написал книги «Оборотень» и «Путь обмана», а также создал издательство Terra Fantastica.