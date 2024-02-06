Знаменитости 06 февраля 2024, 12:10 Звезда сериала «Доктор Кто» Майкл Джейстон умер в возрасте 88 лет

Читать 360tv в

Британский актер Майкл Джейстон, известный по роли в сериале «Доктор Кто», скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В разные годы актер также снимался в сериалах «Чисто английское убийство», «Только дураки и лошади», «Эммердейл». Кроме того, Джейстон воплотил образ последнего русского императора в экранизации «Николай и Александра».

Реклама

«Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха», — отметили его родственники.