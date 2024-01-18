Знаменитости 18 января 2024, 16:28 Звезда сериала «Дежурная аптека» Лифанте умер в Мадриде

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Испанский актер Хосе Лифанте, известный по ролям в ситкоме «Дежурная аптека» и фильме «Дагон», скончался в возрасте 80 лет в Мадриде. Об этом сообщил сайт IMDb.

По предварительным данным, причиной смерти актера стал тромбоз. В начале июня Лифанте должен был исполниться 81 год, сообщил сайт kp.ru.

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Отмечается, что испанский артист также получил известность благодаря картинам «Цвет крови», «Игра дьявола», «Собака на сене», «Голубая кровь».