Знаменитости 27 апреля 2023, 17:30 Звезда сериала «Чисто английское убийство» Дэйл Микс умер в возрасте 47 лет

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Известный британский актер театра и кино Дэйл Микс, наиболее известный зрителям по сериалу «Чисто английское убийство», скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщил сайт Daily Mail.

Отмечается, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность, это подтвердила его семья.

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По данным сайта «Дни.ру», Дэйл Микс также выступал в опере «Эммердейл», мюзикле «Чикаго» и снимался в драматическом сериале «Байкер-гроув».