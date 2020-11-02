Звезда сериала «Чики» Шмыкова призналась в алкогольной зависимости

Актриса Варвара Шмыкова, которая сыграла героиню Люду в популярном российском сериале «Чики», в рамках шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала о своей алкогольной зависимости.

Она уточнила, что ей не всегда просто справиться с популярностью и большими объемами работы. По этой причине временами она «убегала от реальности» с помощью спиртных напитков. Девушка отметила, что в настоящий момент посещает психотерапевта, чтобы обсуждать беспокоящие ее проблемы, информирует сайт «Утро.ру».

«Я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться. Потому что все-таки ты убегаешь от реальности. Мне почему-то всегда казалось, да просто весело напиться и орать там, танцевать, бегать, лежать, что угодно», — поделилась знаменитость.

Теперь Шмыкова начала понимать, что с алкоголем нужно быть осторожнее и перестала употреблять спиртное. Помимо прочего, психотерапевт помогает девушке справиться с паническими атаками, которые начали появляться из-за постоянной работы и критики со хейтеров в социальных сетях.