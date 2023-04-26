Знаменитости 26 апреля 2023, 12:22 Звезда сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» Валерия Дмитриева рассказала, что мечтала побывать в Припяти

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Как только стартовали съемки проекта «Чернобыль: Зона отчуждения», все актеры сразу же мечтали быстрее поехать в Припять. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала актриса Валерия Дмитриева.

По словам артистки, она даже попросила продюсеров взять ее в микроэкспедицию.

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«Когда только стартовал проект ЧЗО, я очень рвалась в „зону“. Помню, даже просила наших продюсеров взять меня в микроэкспедицию, куда не брали актеров, а ездил оператор Кристофер Марис с малой группой снимать заявочные планы», — вспоминает Дмитриева.

Актриса призналась, что во время съемок проекта испытывала самые разные эмоции. После того, как она увидела весь масштаб трагедии своими глазами, то никогда бы не поехала в зону трагедии Чернобыльской АЭС.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 37 лет назад — 26 апреля 1986 года.