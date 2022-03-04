Звезда сериала «Черно-белая любовь» Челиккол устроил драку на съемках

Звезда сериала «Черно-белая любовь» Ибрагим Челиккол подрался на съемочной площадке проекта «Однажды в Чукурова». Он поссорился со своим коллегой Фурканом Палалы, который получил известность благодаря ленте «Номер 309». Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на diezminutos.es.

Как рассказали очевидцы, инициатором драки выступил Палалы. Его возмутили постоянные опоздания Челиккола. Завязался конфликт, который в результате перерос в драку. Знаменитостей с трудом удалось разнять.