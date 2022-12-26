Знаменитости 26 декабря 2022, 12:32 Звезда сериала «Бывшие» Денис Шведов рассказал о взаимоотношениях с Любовью Аксеновой Кинопоиск

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Главные актеры телесериала «Бывшие» Денис Шведов и Любовь Аксенова поддерживают очень дружеские и теплые отношения. Об этом рассказал Шведов в интервью teleprogramma.pro.

Шведов всегда очень рад видеть Аксенову. По его словам, актеры друг друга очень ценят, уважают и поддерживают при любых ситуациях.

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Также актер признался, что ему гораздо комфортнее на съемочной площадке, когда с различными членами команды удается установить некие точки соприкосновения. Однако Шведов признался, что зачастую приходит на работу, трудится и сразу же уходит без дальнейших посиделок со своими коллегами.

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Отмечается, что полнометражный фильм «Бывшие. Happy End» с участием Шведова и Аксеновой в главных ролях уже вышел в прокат, его можно посмотреть на больших экранах страны.