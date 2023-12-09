Знаменитости 09 декабря 2023, 22:10 Звезда сериала «Бедная Настя» завершила карьеру в кино 72.RU: актриса сериала «Бедная Настя» Елена Корикова ушла из кино РИА «Новости»

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Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова решила завершить карьеру киноактрисы. Об этом сообщил сайт 72.RU.

По данным издания, Корикова перестала участвовать в съемках во время пандемии коронавируса и уже почти два года не появлялась в соцсетях. Последний раз ее можно было увидеть в сериалах «Круговорот» и «Шелест», которые вышли в 2016 году.

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По данным издания, в 2019 году актриса заявила, что в завершении ее карьеры виноват мужчина, с которым она рассталась. Имя возлюбленного она называть не стала.

Спустя время появились слухи о скором замужестве Кориковой. А потом внимательные поклонники разглядели на ее руке обручальное кольцо. Однако имя будущего супруга Корикова скрывает до сих пор.

Связав себя узами брака в третий раз, Корикова переехала в Черногорию, где купила виллу. В 2022 году актриса отметила 50-летний юбилей, сейчас она работает дизайнером интерьеров.

Народный артист России Александр Сокуров ранее объявил о завершении режиссерской карьеры из-за запрета Минкультуры России его фильма «Сказка».