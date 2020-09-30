Звезда сериала «Бедная Настя» нарушила молчание в Сети

Корикова целых полгода на выходила на связь с фанатами и не была активна в социальных сетях. Однако недавно знаменитость опубликовала целую серию селфи из автомобиля, написал сайт «Утро.ру».

Фанаты актрисы завалили ее комментариями.

«Какая же вы красавица, я вас обожаю»; «Уже беспокоился, что от вас давно нет новостей»; «Скучали! Вы настоящая, прекрасная и очаровательная!» — написали подписчики.