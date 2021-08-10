Актриса Элайза Душку, известная по сериалу «Баффи — истребительница вампиров» сообщила поклонникам радостную новость. Она вместе с мужем Питером Паланджяном стали родителями во второй раз. Об этом рассказал сайт «Мир 24».

«Родился наш прекрасный сын Бодан, эта неделя была настоящим приключением. Чувствую благодарность и радость. Эти мальчики подарили жизни новые горизонты», — написала Душку в своем аккаунте в Instagram.

У бывшего теннисиста Паланджяна, кроме сыновей от актрисы, есть еще четыре ребенка от предыдущих отношений — Марго, Манон, Петрос и Маделон.