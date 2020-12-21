Звезда сериала «Академия Амбрелла» Эллен Пейдж показала себя после смены пола

Отмечается, что несколько недель назад 33-летняя знаменитость сообщила о трансгендерности. Актер попросил использовать местоимения «он» и «они» применительно к нему. Также он раскрыл свое новое имя — Эллиот. Пейдж поблагодарил своих фанатов за поддержку.

Поклонников не отпугнули такие кардинальные изменения в жизни звезды. Подписчики продолжают писать артисту сообщения восхищения. На новом фото Эллиот одет в черную толстовку, шапку в тон и синюю рубашку.

В настоящий момент актер оказывает помощь трансгендерам. Артист борется за права меньшинств. На своей странице Пейдж нередко рассказывает о благотворительных организациях, которые специализируются на этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Ариэль Кейл из Филиппин стала первой трансгендерной женщиной, которая победила на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия».