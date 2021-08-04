Звезда «Секса в большом городе» Джон Корбетт раскрыл подробности тайной свадьбы

Актер Джон Корбетт, известный по роли бойфренда Кэрри Брэдшоу, Эйдана, в сериале «Секс в большом городе» рассказал, что тайно женился еще в прошлом году. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на The Talk.

О новом статусе актер сообщил в эфире популярного ток-шоу. Женой 60-летнего Корбетта стала 64-летняя актриса Бо Дерек. До свадьбы актеры встречались почти 20 лет.

Они познакомились на вечеринке после премии «Оскар» в 2002 году. С тех пор Джон и Бо не расставались, однако связывать себя узами брака не торопились.

Это произошло в конце 2020 года — под Рождество. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. На церемонии присутствовали только самые близкие. Актер признался, что для его семьи 2020 год был очень тяжелым, поэтому устраивать шумное торжество не хотелось.

Сейчас в США снимается продолжение «Секса в большом городе». Более того, по словам продюсера, не исключено, что выйдет еще несколько новых сезонов.