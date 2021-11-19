Звезда «Счастливы вместе» лишился дома в пандемию из-за финансовых трудностей

Российский актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», рассказал о том, как переживал начало пандемии. Также артист рассказал журналистам kp.ru о сегодняшнем заработке.

Логинов отметил, что пандемия отразилась на нем и его работе самым печальным образом. Однако ему помогло государство и ежемесячная выплата.

«Пандемия сказалась печальным образом, но мне государство помогало как наиболее пострадавшей отрасли. У меня ИП, исполнительские искусства. И вот 12,5 тысячи рублей ежемесячно из бюджета мне выделяли. В тот момент мы как раз начали снимать фильм „Здравствуй, Дедушка Мороз!“. Я пришел на групповые пробы с партнерами в феврале 2020 года, и вдруг резко все умерло. Работу мы возобновили только, наверное, осенью», — рассказал артист.

Он отметил, что в пандемию пришлось продать дом в Тульской области, который он со своей семьей посещали крайне редко. Также артист лишился парковочного места — его тоже пришлось продать, чтобы как-то сводить концы с концами.

Сейчас у Логинова есть свой проект на телевидении. Однако серьезных предложений от режиссеров фильмов особо не поступает.

«У меня есть проект на телевидении, который я веду — это развлекательное шоу — он является, собственно, основой моих сегодняшних заработков. Нет, предложения есть, и я ежемесячно хожу на большое количество кастингов, и везде мне говорят — „да, конечно, замечательно, нам нужны только вы“ — и пропадают люди», — рассказал он.

В заключении актер отметил, что ему предлагали вести онлайн-спектакли. Однако Логинов не понимает такого заработка. По его словам, это все «нелепость совершеннейшая» и не имеет никакого отношения к профессии. Он отметил, что если настанут более трудные времена, то он готов идти работать дворником, либо спасателем в МЧС.