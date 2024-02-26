Знаменитости 26 февраля 2024, 19:00 Звезда регги Пит Морган внезапно умер на 47-м году жизни Исполнитель регги-группы Morgan Heritage Пит Морган умер в возрасте 46 лет

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Солист регги-группы Morgan Heritage Питер «Пит» Энтони Морган внезапно скончался на 47-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщили родные музыканта 25 февраля.

Причина и обстоятельства неизвестны. С призывом уважать право на конфиденциальность подробная информация о произошедшем не разглашается.

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Премьер-министр Ямайки выразил свои соболезнования, отмечая, что смерть исполнителя — большая потеря как для культуры страны, так и для регги в целом.

Группа Morgan Heritage ранее получила премию «Грэмми». Энтони Морган вместе с его братьями и сестрами создал коллектив в начале 90-х. Спустя время число участников группы сократилось — в итоге в составе осталось пять человек.