Знаменитости 23 ноября 2023, 15:59 Звезда «Реальных пацанов» Богданов признался, что получал 30 тысяч рублей в месяц в первом сезоне сериала

Читать 360tv в

Российский актер Антон Богданов, известный по роли предприимчивого Антохи в сериале «Реальные пацаны», признался, что в первом сезоне ему платили 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил сайт Starhit.

По словам артиста, такие зарплаты, которые сравнимы с окладами слесаря или сварщика, платили актерам пять или шесть сезонов подряд. Они постепенно росли, «но вовсе не семимильными шагами», добавил Богданов.

Реклама

Актер отметил, что приличные суммы за съемки в сериале он начал получать спустя годы, сообщили «Дни.ру».