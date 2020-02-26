Звезда «Папиных дочек» подала в суд на сервисы по продаже билетов

Адвокат артиста Игорь Симонов напомнил, что летом и осенью прошлого года в Москве и Крыму появились афиши спектакля «Милая моя». На них был изображен Леонов, несмотря на то, что к тому времени он уже не участвовал в постановке.

«Недостоверную информацию об участии Леонова в этом спектакле размещали у себя и ответчики», — добавил юрист.

Он пояснил, что изображение Леонова использовалось без его разрешения, а зрители получили недостоверные сведения о составе актеров.

По его словам, иск на полтора миллиона рублей подан к следующим сервисам: Ponominalu.ru (ООО «Культурная служба»), Kassir.ru (ООО «КАССИР.РУ») и Яндекс.Афиша» (ООО «Яндекс.Медиасервисы»).