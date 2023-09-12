Знаменитости 12 сентября 2023, 02:33 Звезда «Папиных дочек» отдал свою личную машину на нужды СВО Актер сериала «Папины дочки» Андрей Леонов отдал свою личную машину на нужды СВО РИА «Новости»

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Народный артист России Андрей Леонов пожертвовал свой личный автомобиль на нужды специальной военной операции. Об этом рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Его слова привел News.ru.

«Андрей Леонов передал личный автомобиль воинам СВО, он хотел поехать лично передать, но ограничился тем, что передал ребятам военным, а они отвезли», — сказал директор «Ленкома».

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Варшавер также отметил, что свой поступок Леонов не афиширует.

Звание народного артиста России Андрей Леонов получил в апреле 2023 года. Указ о присвоении ему звания за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства подписал президент России Владимир Путин.

Широкой публике Андрей Леонов знаком по сериалам «Папины дочки», «Ивановы-Ивановы», «Есенин», фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а также телеспектаклю «Юнона и Авось». Также вместе со своим легендарным отцом — народным артистом СССР Евгением Леоновым Андрей Леонов снялся в фильме «Обыкновенное чудо», где исполнил роль ученика Охотника.