Знаменитости 10 ноября 2022, 01:22 Звезда «Папиных дочек» будет преподавать в школе Москвы Актриса Арзамасова получит 700 тысяч рублей за проведение в школе занятий «Час со звездой» РИА «Новости»

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Актриса Елизавета Арзамасова, которая известна по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», попробует себя в роли преподавателя. Артистка заключила контракт с одной из московских школ на проведение образовательных занятий «Час со звездой». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Согласно договору, Арзамасова должна будет проводить занятия с учениками с 1 ноября по 31 мая 2023 года. Стоимость контракта составила миллион рублей. Но после вычета НДФЛ и страховых взносов, гонорар артистки составит 700 тысяч рублей. Периодичность занятий в контракте не указана.

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Арзамасова сейчас, помимо игры в театре, принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Жена художественного руководителя проекта Ильи Авербуха выступает в паре с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.

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Как сообщал Авербух, в этом сезоне проекта поднимут тему спецоперации России на Украине. По его словам, в такое время телевизионные шоу должны всех объединять. Художественный руководитель проекта пояснил, что конкретных номеров на тему СВО в шоу не делают, но эту тему затрагивают.