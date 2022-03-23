Звезда «Отряда самоубийц» Даниэлла Мелшиор сыграет в «Форсаже-10»

Актрису Даниэллу Мелшиор утвердили на роль в новой (10-й) части блокбастера «Форсаж». Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Ранее на роль в фильме уже был утвержден звезда сериала «Игра престолов» Джейсон Момоа. Даниэла Мельшиор известна участием в супергеройском фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Какую роль она исполнит в «Форсаже» пока держится в секрете, но, вероятно, это будет одна из главных ролей.

Девятая часть «Форсажа» имела большой успех и собрала в прокате 72 миллиона долларов. Премьера новой части должна состояться в мае 2023 года.