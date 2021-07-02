Звезда «Обратной стороны Луны» рассказала о работе с Деревянко

Павлу Деревянко 2 июля исполняется 45 лет. В день рождения актера актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич рассказала ИА Nation News о работе вместе с ним в сериале «Обратная сторона Луны».

По словам Марцинкевич, когда она приступила к съемкам в сериале, у нее было мало актерского опыта. Присутствие рядом такого опытного актера как Деревянко, а также его легкость помогли ей раскрыться и почувствовать себя увереннее на съемочной площадке.

«Паша на тот момент был знаменитым, опытным артистом. Попасть под крыло такого партнера было невероятным счастьем! Он стал мне другом и наставником! Он свободен и легок в кадре, он много шутит и находит свои актерские фишки, нюансы, от которых невозможно оторваться. Хочется смотреть, как он работает в кадре, учиться у него и просто любоваться им! Я поздравляю Пашу с этим днем! Пусть у него будет много энергии для новых, ярких ролей!» — сказала актриса.

Павел Деревянко — один из самых востребованных российских актеров. Народную любовь он получил после таких фильмов как «Бой с тенью», «Салют — 7», «Супер Бобровы», а также сериалов «Домашний арест» и «Дылды».