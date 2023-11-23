Знаменитости 23 ноября 2023, 12:01 Звезда «Не родись красивой» Уварова пока не подтвердила свое участие в съемках продолжения сериала

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Актриса Нелли Уварова, известная по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», заявила, что еще не соглашалась на участие в съемках продолжения проекта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам актрисы, ей обещали прислать сценарий для обсуждения. Пока его нет, Уварова не может даже приступить к переговорам. Она также призналась, что не очень верит в успех второй части.

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Как сообщил сайт 7Дней, телеканал СТС может столкнуться с отказом Нелли Уваровой от съемок.