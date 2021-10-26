Звезда «Мумии» появится в фильме «Бэтгерл»

Американский и канадский актер Брендан Фрейзер, по информации журналистов, получил роль суперзлодея в кинокомиксе «Бэтгерл». Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Deadline.

Фрейзер известен своими ролями в фильмах «Мумия», «Путешествие к Центру Земли» и «Джордж из джунглей».

Премьера боевика «Бэтгерл», снятого по комиксам, запланирована на HBO Max на 2022 год. Главную роль в фильме исполнит актриса Лесли Грейс.

Режиссерами проекта станут Адиль Эль Арби и Билал Фалла, снявшие боевик «Плохие парни навсегда». Комикс же адаптирует под киносценарий сценарист Кристина Ходсон, автор сценариев «Хищных птиц» и «Флэша».

Ранее генеральный директор директор Warner Bros Энн Сарнофф намекнула, что поклонники недавно вышедшей картины Дени Вильнева «Дюна» могут рассчитывать на продолжение. По ее словам, концовка экранизации одноименного романа уже предполагает, что в будущем может выйти и вторая часть.