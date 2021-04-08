Звезда «Мухтара» Белла Шпинер скончалась в возрасте 45 лет

Российская актриса Белла Шпинер, которая сыграла в сериале «Мухтар», скончалась накануне в возрасте 45 лет. Об в своем Facebook-аккаунте сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский, написала «Экспресс газета».

Уточняется, что в последние годы женщина боролась с онкологическим заболеванием.

Шпинер родилась в 1976 году в Могилевской области. Она окончила Минское училище искусств, и Белорусскую государственную академию искусств. Впервые она появилась на экранах в 2007 году в детективном сериале «Операция «Супермаркет». После этого она снялась в таких лентах как «Вольф Мессинг. Видевший сквозь время», «Гадание при свечах», «Журов». Еще Белла пела в группе «Дилижанс-jazz».

Ранее сообщалось, что в Великобритании от опухоли головного мозга умер актер Пол Риттер, который сыграл Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» от HBO. Ему было 54 года. Актер скончался в понедельник, 5 апреля.

«Пол был исключительно талантливым актером, который играл разнообразные роли на сцене и экране с необычайным мастерством», — рассказал агент Риттера.

По его словам, мужчина был очень умен, добр и забавен.