Знаменитости 25 февраля 2024, 01:38 Звезда «Мистера Бина» и «Доктора Кто» Джон Сэвидент ушел из жизни Freepik

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В Британии на 88-м году жизни скончался актер Джон Сэвидент, известный по по участию в таких телесериалах, как «Дживс и Вустер», «Мистер Бин», «Доктор Кто». О смерти артиста сообщила газета Independent.

Агент Савидента подтвердил новость о его смерти.

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«Мы с прискорбием сообщаем о смерти актера Джона Сэвидента, который скончался в среду, 21 февраля. Он был горячо любимым мужем и отцом двоих детей, и всем, кто его знал, будет его очень не хватать», — сказано в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что польский актер театра и кино, театральный режиссер Мацей Гжибовский скончался за несколько суток до своего 82-го дня рождения. Российский зритель запомнил его по роли в польско-советском фильме «Академия пана Кляксы» Кшиштофа Градовского.