Звезда «Мира Дикого запада» извинилась за недостаточно темный оттенок кожи

Британская актриса Тандиве Ньютон извинилась перед темнокожими коллегами за роль в новом фильме. В своем интервью она обратилась к более темнокожим актрисам.

«Мне каждый день отчаянно хотелось извинится перед темнокожими актрисами за то, что на роль выбрали именно меня», — заявила Ньютон Associated Press.

Речь идет о новом фильме God’s Country. Актриса пояснила, что из-за своих предубеждений сомневалась, стоило ли ей соглашаться на роль в картине. Ньютон считала, что не может играть темнокожую героиню, так как ее оттенок кожи является недостаточно темным.

По словам актрисы, ей очень больно осознавать, что более смуглые женщины могут подумать, что она будет представлять их на экране не должным образом.

Тандиве Ньютон родилась 6 ноября 1972 года в Великобритании. Ее мать является уроженкой Зимбабве, а отец — артистом и лаборантом. Актриса снялась в таких фильмах, как «Миссия невыполнима 2», «Столкновение», «В погоне за счастьем». Также она широко известна по одной из главных ролей в сериале «Мир Дикого запада».