Звезда «Матильды» пожаловалась, что ее лицо использовали в детском порно

Американская актриса Мара Уилсон рассказала, что ее начали сексуализировать с 11 лет. Поклонники звезды «Матильды» и «Миссис Даутфайр» при помощи фотошопа помещали ее лицо в детскую порнографию.

Слова актрисы процитировал BBC News. Уилсон пожаловалась, что такое отношение заставило ее отказаться от продолжения карьеры в подростковом возрасте.

«Меня уже и так сексуализировали, и я ненавидела это», — отметила она.

Она добавила, что с 11 лет ее изображения стали появляться на футфетиш-сайтах, а фотошоп позволял переносить ее лицо на изображения с детской порнографией. Актриса подчеркнула, что никогда не надевала для съемок ничего откровеннее платья до колен. Она и ее родители были уверены, что такие наряды помогут избежать сексуального интереса со стороны зрителей.

«Но это не сработало. С шестилетнего возраста люди спрашивали меня в интервью, есть ли у меня возлюбленный. Репортеры интересовались, кто, на мой взгляд, самый сексуальный актер, и расспрашивали о задержании Хью Гранта с проституткой», — рассказала актриса.

Она уточнило, что было мило, когда признания в любви ей слали 10-летние мальчики. Однако, наравне с ними, такие письма отправляли и 50-летние мужчины. Уилсон отметила, что каждый раз, когда она получала такое послание или видела свое сексуализированное изображение, ей становилось стыдно.