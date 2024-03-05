Знаменитости 05 марта 2024, 17:33 Звезда «Мастера и Маргариты» сообщила о болезни Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская заявила о болезни РИА «Новости»

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Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская в последнее время не выходит на сцену театра и не снимается в кино. Об этом и о своем плохом самочувствии она сообщила изданию «Аргументы и факты».

«Просто сейчас я болею. Давайте проведем нашу беседу через неделю», — попросила актриса.

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Вертинская пояснила журналистам, что игнорирует съемки и участие в спектаклях из-за отсутствия подходящих ролей.

«Бабушек или маму киллера мне неинтересно играть», — сказала она.

Актриса, известная по фильмам «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Мастер и Маргарита», «Война и мир», «Анна Каренина», сейчас вплотную занята сохранением наследия своего отца Александра Вертинского. Он был знаменитым шансонье, русским и советским эстрадным артистом, киноактером, композитором, поэтом и певцом, лауреатом Сталинской премии II степени. В этом месяце исполнится 135 лет со дня его рождения.

Ранее Василий Ливанов рассказал о планах режиссера Игоря Масленникова взять на роль Шерлока Холмса совсем других актеров. Он пояснил, что главную роль детектива хотели отдать Кайдановскому или Юрскому.