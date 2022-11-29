Знаменитости 29 ноября 2022, 16:57 Звезда кинофильма «Любовь и голуби» раскритиковал пародию российских звезд на «Иронию судьбы»

Читать 360tv в

Актер Александр Михайлов, исполнивший роль Кузякина в советском фильме «Любовь и голуби», раскритиковал ремейк на «Иронию судьбы». Свое мнение актер высказал в интервью «Абзацу».

Российский развлекательный канал ТНТ снял пародию на фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!». Участие в этом ремейке приняли телеведущая Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров. По мнению Михайлова, участвовать в такого рода проектах бессмысленно людям, не имеющим профессионального образования.

Реклама

Отмечается, что в ремейке также приняли участие комик Павел Воля и певица Клава Кока.

Реклама

Авторы: