29 ноября 2022, 16:57
Звезда кинофильма «Любовь и голуби» раскритиковал пародию российских звезд на «Иронию судьбы»
Актер Александр Михайлов, исполнивший роль Кузякина в советском фильме «Любовь и голуби», раскритиковал ремейк на «Иронию судьбы». Свое мнение актер высказал в интервью «Абзацу».
Российский развлекательный канал ТНТ снял пародию на фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!». Участие в этом ремейке приняли телеведущая Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров. По мнению Михайлова, участвовать в такого рода проектах бессмысленно людям, не имеющим профессионального образования.
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Отмечается, что в ремейке также приняли участие комик Павел Воля и певица Клава Кока.
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