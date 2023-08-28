28 августа 2023, 18:21
Звезда «Кавказской пленницы» Варлей предсказала победу добра на Украине
Актриса Наталья Варлей заявила, что на Украине добро победит над злом
Актриса Наталья Варлей предсказала победу добра на Украине, впервые высказавшись об СВО на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел». Звезду «Кавказской пленницы» процитировали «Аргументы и факты».
«Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», — высказалась Варлей о происходящем на Украине, в том числе о поддержке Запада ВСУ.
Реклама
В 2023 году кинофестиваль «Волгоградский факел» будет проходить во второй раз. Мероприятие расширило свои рамки, по сравнению с прошлым годом — события состоятся в 15 районах, а сам форум продлится на день дольше.
В Венгрии подчеркивали, что у конфликта на Украине нет военного решения. Президент страны Владимир Зеленский тем временем решил опросить у США гарантии безопасности по модели Израиля.
Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин отмечал, что победа российского народа над коллективным Западом неизбежна. США, по его мнению, ждет распад как единого государства.
Россия
Украина
Актеры
Реклама
Реклама