Знаменитости 28 августа 2023, 18:21 Звезда «Кавказской пленницы» Варлей предсказала победу добра на Украине Актриса Наталья Варлей заявила, что на Украине добро победит над злом РИА «Новости»

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Актриса Наталья Варлей предсказала победу добра на Украине, впервые высказавшись об СВО на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел». Звезду «Кавказской пленницы» процитировали «Аргументы и факты».

«Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», — высказалась Варлей о происходящем на Украине, в том числе о поддержке Запада ВСУ.

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В 2023 году кинофестиваль «Волгоградский факел» будет проходить во второй раз. Мероприятие расширило свои рамки, по сравнению с прошлым годом — события состоятся в 15 районах, а сам форум продлится на день дольше.

В Венгрии подчеркивали, что у конфликта на Украине нет военного решения. Президент страны Владимир Зеленский тем временем решил опросить у США гарантии безопасности по модели Израиля.

Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин отмечал, что победа российского народа над коллективным Западом неизбежна. США, по его мнению, ждет распад как единого государства.