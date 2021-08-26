Звезда картин Netflix рассказала о самочувствии после смены пола

Несколько недель назад звезда сериала «13 причин, почему» сделала каминг-аут. Томми Дорфман призналась, что уже год идентифицирует себя как женщину. При этом биологический пол актрисы является мужским. Она рассказала, как чувствует себя после смены пола. Об этом сообщили «Дни.ру».

В своих социальных сетях Томми попросила обращаться к себе в женском роде. Она рассказала также, что на данный момент осуществляет трансгендерный переход. При этом имя и фамилию актриса решила оставить прежними.

Знаменитость рассказала, что всегда ощущала себя женщиной и с самого детства хотела носить женскую одежду. По ее словам, переход начал происходить очень быстро, что несомненно обрадовало Дорфман. Ее поддержали многие другие транс-персоны.

Сейчас девушка принимает гормоны. Она отметила, что эстроген положительно влияет на ее настроение и здоровье.

«Когда тестостерон покидает мое тело, я чувствую себя намного лучше. Я наполняюсь энергией. Я чувствую то, что, по моему мнению, всегда должна была чувствовать», — заявила Томми.