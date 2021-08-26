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    26 августа 2021, 13:57

    Звезда картин Netflix рассказала о самочувствии после смены пола

    Арина Бобкова

    Несколько недель назад звезда сериала «13 причин, почему» сделала каминг-аут. Томми Дорфман призналась, что уже год идентифицирует себя как женщину. При этом биологический пол актрисы является мужским. Она рассказала, как чувствует себя после смены пола. Об этом сообщили «Дни.ру».

    Звезда картин Netflix рассказала о самочувствии после смены пола

    В своих социальных сетях Томми попросила обращаться к себе в женском роде. Она рассказала также, что на данный момент осуществляет трансгендерный переход. При этом имя и фамилию актриса решила оставить прежними.

    Знаменитость рассказала, что всегда ощущала себя женщиной и с самого детства хотела носить женскую одежду. По ее словам, переход начал происходить очень быстро, что несомненно обрадовало Дорфман. Ее поддержали многие другие транс-персоны.

    Сейчас девушка принимает гормоны. Она отметила, что эстроген положительно влияет на ее настроение и здоровье.

    «Когда тестостерон покидает мое тело, я чувствую себя намного лучше. Я наполняюсь энергией. Я чувствую то, что, по моему мнению, всегда должна была чувствовать», — заявила Томми.