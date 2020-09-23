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    23 сентября 2020, 18:02

    Звезда «Каникул в Мексике» утопила в пруду свой Mercedes

    Дарья Морозова

    Ольга Казакова (Савченко), известная по программе «Каникулы в Мексике» не справилась с управлением и утопила в пруду свой Mercedes GLC в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Пятый канал.

    По данным РИА ФАН, она наехала на ограждение, после чего автомобиль упал в пруд. Видео инцидента быстро стало вирусным, после чего пользователи интернета узнали на нем Казакову.

    Сама знаменитость не пострадала. Машину достали из воды при помощи лебедки.

    Новости SMI.FM