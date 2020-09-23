23 сентября 2020, 18:02
Звезда «Каникул в Мексике» утопила в пруду свой Mercedes
Ольга Казакова (Савченко), известная по программе «Каникулы в Мексике» не справилась с управлением и утопила в пруду свой Mercedes GLC в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Пятый канал.
По данным РИА ФАН, она наехала на ограждение, после чего автомобиль упал в пруд. Видео инцидента быстро стало вирусным, после чего пользователи интернета узнали на нем Казакову.
Сама знаменитость не пострадала. Машину достали из воды при помощи лебедки.