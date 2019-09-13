Звезда «Интернов» Илья Глинников заплатил 100 тыс. штрафов

Актер Илья Глинников, ставший известным после роли в сериале «Интерны», собрал 139 неоплаченных штрафов ГИБДД и чуть было не лишился машины.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

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Актер систематически нарушает правила дорожного движения. Глинников семь лет не оплачивал наложенные взыскания на общую сумму 100 тысяч рублей.

Федеральная служба судебных приставов наложила на его белоснежный Infiniti G37 с «красивыми» номерами арест. Злостный неплательшик немедленно изыскал средства и погасил штрафы.

По данным телепрограммы, арест с автомобиля снят, но информация о долге Ильи Глинникова все еще хранится в базе данных судебных исполнителей.