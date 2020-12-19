Звезда Instаgrаm из Германии умерла от анорексии в 24 года

Накануне девушка полетела в отпуск на Канары. Во время полета у нее начались проблемы с кровообращением. Ночью она заснула на руках у подруги и не проснулась.

Смерть Йоси Марии шокировала поклонников, так как несколько дней назад она заявляла, что не хочет быть одним человеком из 10, которые умирают от анорексии.

«Ты была ангелом на земле. За борьбу с этой тяжелой болезнью мы восхищались тобой до последнего и все же должны были беспомощно смотреть, как ты проиграла эту битву», — написала ее мать в четверг, 17 декабря, под одним из последних постов на странице Instagram Марии.

Йоси Мария в своем блоге писала об анорексии и помогала людям, которые страдали подобным заболеванием. Девушка просила подписчиков никогда не замалчивать проблемы со здоровьем, решать их и не бояться просить о помощи.