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    05 апреля 2022, 16:23

    Звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд исполнит роль психотерапевта

    Оксана Лавнюженко

    Главной звездой в комедийном сериале Apple TV+ под названием «Уменьшение» станет голливудский актер Харрисон Форд. Ему предстоит перевоплотиться в психотерапевта, написало издание The Hollywood Reporter.

    Звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд исполнит роль психотерапевта

    Персонажа Форда будут звать Фил Роудс. Имея болезнь Паркинсона, ему предстоит передать все знания об этом заболевании своим ученикам, сообщила «Газета.ru».

    В качестве создателей сериала выступят режиссеры проекта «Тед Лассо» Билл Лоуренс и Бретт Голдстин. О том, кто еще причастен к созданию и съемкам, не сообщается. Всего в сериале планируется 10 эпизодов.

    Помимо игры в сериале «Уменьшение» Форду предстоит исполнить главную роль в «Индиане Джонсе 5». В мировой прокат кинокартина выйдет 30 июня 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Словении стартовали съемки третьего сезона «Ведьмака». В этом городе были замечены актер Генри Кавилл, а также исполнительница роли Цири Фрейя Аллан.