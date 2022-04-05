Звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд исполнит роль психотерапевта

Главной звездой в комедийном сериале Apple TV+ под названием «Уменьшение» станет голливудский актер Харрисон Форд. Ему предстоит перевоплотиться в психотерапевта, написало издание The Hollywood Reporter.

Персонажа Форда будут звать Фил Роудс. Имея болезнь Паркинсона, ему предстоит передать все знания об этом заболевании своим ученикам, сообщила «Газета.ru».

В качестве создателей сериала выступят режиссеры проекта «Тед Лассо» Билл Лоуренс и Бретт Голдстин. О том, кто еще причастен к созданию и съемкам, не сообщается. Всего в сериале планируется 10 эпизодов.

Помимо игры в сериале «Уменьшение» Форду предстоит исполнить главную роль в «Индиане Джонсе 5». В мировой прокат кинокартина выйдет 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Словении стартовали съемки третьего сезона «Ведьмака». В этом городе были замечены актер Генри Кавилл, а также исполнительница роли Цири Фрейя Аллан.