Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон справился с алкоголизмом

Супруга Кита Харингтона («Игра престолов») Роуз Лесли рассказала, что ее муж смог справиться с алкогольной зависимостью. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Harper’s Bazaar UK.

«У нас все хорошо. Мы уже несколько лет живем в трезвости. Только от Кита зависит, решит ли он снова пить. Ответственность за его поведение лежит только на нем», — призналась женщина.

Актриса призналась также, что ее супруг являлся членом клуба анонимных алкоголиков. По ее словам, в обществе ему смогли оказать необходимую поддержку. Лесли отметила, что Харингтон смог победить алкогольную зависимость после того, как осознал и признал ее наличие.