Звезда «Игры престолов» Софи Тернер вновь станет мамой

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер опять станет матерью. Она подарит ребенка своему мужу, 32-летнему солисту поп-рок группы «Jonas Brothers» Джо Джонасу. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на US Weekly.

Пара пока не давала комментариев относительно будущего пополнения в семье. Информация о том, что женщина ждет ребенка, появилась 1 марта. Также на днях зарубежные СМИ опубликовали фото Тернер с округлившимся животом. Согласно слухам, ребенок должен появиться на свет летом.